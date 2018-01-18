18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный из-за непогоды самолет "Белавиа" вылетел из Амстердама, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейс "Белавиа" из Амстердама в Минск должен был прибыть в 16.30. Согласно данным онлайн-табло авиакомпании "Белавиа", он был задержан, прибытие ожидается в 20.45.
Аэропорт Амстердама Схипхол сегодня приостановил воздушное сообщение из-за снежной бури. Погодные условия в Нидерландах ухудшились в ночь на 18 января. Сильный ветер, порывы которого достигают 130-140 км/ч, сопровождается снегом. Порывистый ветер привел к ряду ДТП на дорогах, общественный транспорт Нидерландов работает с перебоями. На железной дороге уменьшено количество поездов, они курсируют с большим интервалом.-0-
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