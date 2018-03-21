Заявки на конкурс имени Спасовича для юристов и журналистов принимаются до 2 апреля

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс на приз имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича принимаются до 2 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

Участниками конкурса могут стать юристы, журналисты, медиаторы, студенты, которые осваивают образовательную программу высшего образования в области права, средства массовой информации и другие организации, задействованные в доведении до населения информации правового характера. Представляемые работы должны освещать наиболее актуальные вопросы в области права, профессиональную деятельность юристов, их положительный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси и др. Одна и та же работа не может быть представлена в разных номинациях. Материалы на иностранных языках нужно перевести на русский или белорусский.

Конкурс проводится по 11 номинациям: "Суд", "Прокуратура", "Следствие", "Исполнительное производство", "Адвокатура", "Нотариат", "Наука и право", "Хозяйство и право", "Медиация", "Право и журналистика", "Студенческая наука".

Принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в радиоэфире или на телевидении в течение 2017 года. Это могут быть книги, брошюры, статьи, телевизионные программы, радиопрограммы, новостные блоки, рекламные ролики. Работы нужно представить на бумажном или электронном носителях. Заявки принимаются по адресу 220004, Минск, ул. Коллекторная, 10.

Победителей в каждой номинации определит конкурсная комиссия до 4 мая. Их имена будут опубликованы на интернет-портале Министерства юстиции. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в мае. Лучшим вручат приз творческого состязания - статуэтку.

Конкурс на приз имени Владимира Спасовича проводится для повышения правовой культуры граждан, роли и значения права, пропаганды становления правовой государственности в Беларуси, а также популяризации профессии юриста.-0-