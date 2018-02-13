Заявки на участие в конкурсе соцпроектов Social Weekend принимаются до 28 февраля

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в республиканском конкурсе социальных проектов Social Weekend принимаются до 28 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Заявить свою идею и получить необходимые ресурсы для ее воплощения могут как частные лица или группы граждан, так и организации Беларуси. Инициативы могут затрагивать одно или несколько направлений: наука и образование; медицина и ЗОЖ; культура и искусство; экология; дети и родители; инфраструктура городов и деревень.

Всего определено 11 номинаций: "Проекты в области образования, медицины, здорового образа жизни", "Помощь детям", "Популяризация музыки", "Региональное развитие", "Размечтайся и сделай!", "Формирование позитивного отношения к окружающим", "Социально-благотворительные проекты", "Интернет в помощь", "Здоровое старение и долголетие", "Научный взгляд на мир", "Открытая номинация".

Social Weekend - крупнейший конкурс социальных проектов Беларуси. Впервые он прошел в 2013 году, за это время рассмотрено более 2 тыс. заявок, свыше 200 из них получили финансирование и поддержку. Среди победителей конкурса проект по созданию инклюзивной одежды, поисково-спасательный отряд "Ангел", спортивно-социальный проект "ПапаЗал", команда "Крылья ангелов", научные лекции и воркшопы "Наука вне себя".-0-