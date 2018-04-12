Займите место в кабине космического корабля. Тест к Международному дню полета человека в космос

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Белорусское миграционное законодательство нацелено на эффективную социальную интеграцию и адаптацию мигрантов - Дапкюнас
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Брестский театр драмы представит премьеру спектакля "Три красавицы"
ФОТОФАКТ: Дни детской моды Kids' Fashion Days начались в Минске
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Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах
Президент
Лукашенко и Алиев в телефонном разговоре обсудили повестку дня белорусско-азербайджанских отношений
Президент
Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня
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Новую систему сбора мусора в частном секторе планируют внедрить в Гомеле
12:56
Регионы
Рабочая группа представит в Совмин предложения по улучшению ситуации в АПК Витебской области
12:45
Регионы
Выборы в Азербайджане были свободными, прозрачными и демократичными - наблюдатели от СНГ
12:44
В мире
Чемпионат Беларуси по настольному теннису для незрячих пройдет в Минске с 18 по 20 апреля
12:40
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12:23
Общество
Комплекс по обращению с коммунальными отходами построят в Гомеле
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Регионы
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12:15
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ИНФОГРАФИКА: ЦТ в Беларуси
12:14
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Два врача в Речице осуждены за бездействие, приведшее к смерти пациента
12:09
Происшествия
При внедрении элементов электронного уголовного дела учитывается зарубежный опыт - Носкевич
12:09
Общество
ФОТО: Беларусь проводит эффективную молодежную политику - Карпенко
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Спорт
Футбольная сборная Беларуси поднялась на 79-е место в рейтинге ФИФА
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Спорт
До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 апреля
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Общество
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11:27
Общество
Общежитие на 1,8 тыс. мест планируется сдать в 2019 году в Студенческой деревне в Минске
11:26
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Займите место в кабине космического корабля. Тест к Международному дню полета человека в космос
Общество
12.04.2018 | 10:58
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Новости рубрики Общество
Разработан проект соглашения между правительствами Беларуси и России по обеспечению транспортной безопасности
12:36
Казахстан заинтересован в белорусском опыте расследования преступлений в сфере высоких технологий
12:23
При внедрении элементов электронного уголовного дела учитывается зарубежный опыт - Носкевич
12:09
До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 апреля
11:28
В Беларуси в выходные потеплеет
11:27
Проект "100 идей для СНГ" стал площадкой дружбы - Парханов
11:12
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Первый полёт в космос
10:59
Займите место в кабине космического корабля. Тест к Международному дню полета человека в космос
10:58
Беларусь призвала международные организации к активному взаимодействию по чернобыльской проблематике
10:49
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Топ-новости
Займите место в кабине космического корабля. Тест к Международному дню полета человека в космос
Мотосезон-2018 открывается 15 апреля в Минске
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Первый полёт в космос
До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 апреля
Онлайн-конференция с председателем ГКСЭ Андреем Шведом пройдет 13 апреля на сайте БЕЛТА
Два врача в Речице осуждены за бездействие, приведшее к смерти пациента
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"Бавария" и "Реал" вышли в полуфинал футбольной Лиги чемпионов
Акция помощи бездомным животным пройдет 21 апреля в минском парке Тиволи
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"Мозырьсоль" получила сертификат "Халяль"
Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредита МТЗ
Возбуждено дело о банкротстве Брестской мебельной фабрики
Малоритский консервный комбинат модернизировал линию по выпуску детского питания в пауч-упаковке
"Моготекс" в ближайшие два года инвестирует в модернизацию более Вr75 млн
Лыжные ботинки производства "Марко" появятся к новому зимнему сезону
Барановичское ПХО сделает ставку на комплексное производство домашнего текстиля
БелАЗ поставит в Индонезию семь карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т
Срок ликвидации ОАО "Могилеврыба" установлен до 1 марта 2019 года
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Президент Беларуси встретился с губернатором Ярославской области
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ЦТ в Беларуси
Регистрация на централизованное тестирование в 2018 году в Беларуси пройдет с 2 мая по 1 июня.
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"Быть честными и справедливыми" - подробности откровенного разговора Лукашенко с журналистами
Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах
Лукашенко встретился с губернатором Ярославской области России Мироновым
Политика
Беларусь является для Китая надежным партнером - Дашук
Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге
Белорусское миграционное законодательство нацелено на эффективную социальную интеграцию и адаптацию мигрантов - Дапкюнас
Экономика
Послы латиноамериканских стран впечатлены спектром товаров и услуг, уровнем развития технологий в Беларуси
Создание СП и наращивание экспорта обсуждает делегация во главе с Семашко в Красноярском крае
Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - Люй Синьхуа
Происшествия
Расследование дела преступной группировки "Андромеда" планируют завершить в текущем году
Прораб похитил с двух заводов в Гродненской области свыше 12 км кабеля
Два врача в Речице осуждены за бездействие, приведшее к смерти пациента
Регионы
Общежитие на 1,8 тыс. мест планируется сдать в 2019 году в Студенческой деревне в Минске
Новую систему сбора мусора в частном секторе планируют внедрить в Гомеле
Рабочая группа представит в Совмин предложения по улучшению ситуации в АПК Витебской области
Эксперты
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Беларусь проводит эффективную молодежную политику
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Обновленный закон о СМИ создаст правовой барьер для деструктивной информации в интернете
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Повысить уровень культурных мероприятий позволят конкурсы по их проведению
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Владимир Перцов
В общении с Президентом удалось обсудить глобальные и практические вопросы медиа
Мнения
Иван Эйсмонт
Президент ориентирует СМИ на объективное освещение событий в стране и мире
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Татьяна Рускевич
Что изменится в Беларуси после принятия закона о платежных услугах
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Алексей Сычев
В Беларуси реализуют два проекта в области персонализированного лечения рака
Комментарии
Не бархатный сезон для недобросовестных турфирм
Комментарии
Сергей Громыко
Зачем белорусским судэкспертам исследовать нефтяные разливы в Северном море
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Белорусские мужчины стали крепче держаться за брак
Все интервью
Интервью
Виталий Артист
Мы не обращаем внимания на тренды
Интервью
Дмитрий Лобан
В Беларуси талантливых спортсменов оценивают по достоинству
Интервью
Олег Руммо
Беларусь и Грузия создадут совместный трансплантационный центр
Интервью
Алексей Сазонов
Банк данных об инновационных молодежных проектах планируется создать в СНГ
Интервью
Светлана Сахоненко
Если вижу реальную цель, готова тренироваться сутками
Колумнисты. Все
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Знания: сила или товар?
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Почему я пойду на выборы
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Хороший парень — это не профессия
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Елена Еловик
Не надо плакаться "житие мое"...
Колумнисты
Дмитрий Шамко
В запасе год: выбираем свой статус
Мнения
Михаил Мясникович
Индустриальные площадки в Барановичах станут драйвером развития экономики региона
Мнения
Галина Мельникова
Обновленный закон о СМИ создаст правовой барьер для деструктивной информации в интернете
Мнения
Игорь Карпенко
Беларусь проводит эффективную молодежную политику
Интервью
Виталий Артист
Мы не обращаем внимания на тренды
Мнения
Владимир Перцов
В общении с Президентом удалось обсудить глобальные и практические вопросы медиа
Спорт
Футбольная сборная Беларуси поднялась на 79-е место в рейтинге ФИФА
Чемпионат Беларуси по настольному теннису для незрячих пройдет в Минске с 18 по 20 апреля
Белорусские байдарочники и каноисты пропустят этап Кубка мира для подготовки к ЧЕ
Технологии
ДОСЬЕ: Имена и факты к Международному дню полета человека в космос
Цифровые проекты ЕАЭС будут обсуждаться в Минске на форуме "ТИБО-2018"
УАЗ выпустил новую версию "Патриота"
Культура
Заявки на конкурс игровых фильмов по социально-творческому заказу принимаются до 11 мая
Около 130 участников выступят на Евразийском чемпионате по восточным танцам в Минске
Лидер группы The Overtones скончался в 36 лет
В мире
Генсек ООН заявил о риске выхода из-под контроля ситуации вокруг Сирии
Выборы в Азербайджане были свободными, прозрачными и демократичными - наблюдатели от СНГ
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Калейдоскоп
Ученые обнаружили второе магнитное поле у Земли
На испанский берег выбросило кашалота с пластиком в животе
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
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Особенности исчисления налога на прибыль в 2018 году
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Игорь Карпенко
21 марта
Образовательные новации - 2018
Онлайн-конференция
Артем Юшкевич,
Сергей Костров
16 марта
Усадебная застройка под снос: разбираемся в указе №463. Прямая телефонная линия газеты "7 дней"
Онлайн-конференция
Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
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Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Все круглые столы
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Сергей Новиков
3 апреля
Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-конференция
Михаил Портной
2 апреля
Туристический сезон-2018
Пресс-конференция
Владимир Гракун
26 марта
Посевная кампания - 2018
Пресс-конференция
Александр Богданович,
Адам Рошек,
Александр Новакович,
Виталий Стригельский
20 марта
IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Андрей Швед
13 апреля, 11:00
Судебная экспертиза в Беларуси: опыт, достижения, новации
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Пресс-конференция
Сергей Новиков
3 апреля
Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-конференция
Михаил Портной
2 апреля
Туристический сезон-2018
Газета 7 дней
ДЕКРЕТ справедливости
РУКОПРИКЛАДСТВО – не в наших традициях
Фруктовая корзинка: будем обновлять?
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
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