5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключение государственной экологической экспертизы можно будет получить в электронном виде. Об этом сообщил заместитель директора по государственной экологической экспертизе Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Шахэмиров сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"В настоящее время уже предоставлена возможность выдачи заключений о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической безопасности в электронном формате. В ближайшее время в тестовом режиме мы запускаем процедуру по выдаче заключений государственной экологической экспертизы в таком формате", - сказал Андрей Шахэмиров. Услугой можно будет воспользоваться через сайт Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов.
Начальник управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Корякина пояснила, что Минприроды определило план работы по переводу в электронный формат административных процедур. "Это, безусловно, позволит сократить издержки на их осуществление, в том числе временные", - считает она.-0-
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