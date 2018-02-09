Заключение под стражу подозреваемых в экономических преступлениях должно стать исключительным случаем - ВС

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключение под стражу подозреваемых в экономических преступлениях должно стать исключительным случаем. Такое мнение в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о возможности смягчения уголовной ответственности для предпринимателей, Валентин Сукало отметил, что соответствующие наработки уже есть. Ожидается, что вскоре они будут внесены в уголовное законодательство. "Верховный cуд в плане этих изменений настроен достаточно радикально. Хотя и сегодня у нас осуждение к лишению свободы по экономическим составам преступлений составляет только 11%, но я думаю, что есть возможность сократить и этот показатель. Кроме того, важно изменить и подход к избранию меры пресечения для подозреваемых в экономических преступлениях. Заключение под стражу, на мой взгляд, должно носить исключительный характер", - считает председатель Верховного суда.

Валентин Сукало рассказал, что суды уже приступили к реализации сущности декрета №7. Так, будет действовать презумпция добросовестности предпринимателя, суды перенесут акцент с наказания на профилактику. Кроме того, изменятся подходы к субсидиарной ответственности руководящих лиц, связанные с банкротством предприятий. "И, скажу прямо, мы ориентируем суды на такое применение мер ответственности, чтобы они не повлекли за собой очень серьезных последствий в виде прекращения деятельности субъекта хозяйствования. Наказание и экономика должны находиться в разумной пропорции", - подчеркнул он.-0-