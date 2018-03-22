Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдет 26-30 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдет в Беларуси 26-30 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.
Завершающие олимпиадные испытания будут проводиться по 17 учебным предметам. Приказом министра образования определены населенные пункты, в которых будут проводиться состязания по каждому учебному предмету. Так, олимпиады по русскому языку и литературе, обществоведению пройдут в Витебске. Историю, белорусский язык и литературу напишут в Мозыре. Испытания по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки) пройдут в Гомеле. Физики и астрономы соберутся в Полоцке. В Минске пройдут олимпиады по математике и информатике. Биологию и химию напишут в Гродно, в Могилеве - географию и трудовое обучение.
"Олимпиадное движение в Беларуси является одной из самых ярких составляющих национальной системы общего среднего образования. Основные цели олимпиады: повышение интереса учащихся к изучаемым учебным предметам, развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности", - отметили в Минобразования.
В заключительном этапе республиканской олимпиады по каждому учебному предмету принимают участие по одной команде от каждой области и города Минска, а также по одной команде учреждений республиканского подчинения, принявших участие в третьем этапе республиканской олимпиады. В соответствии с заявками в нем примут участие почти 1,5 тыс. учащихся.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.406 BYN
|2.414 BYN
|USD
|1.9623 BYN
|1.949 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4121 BYN
|3.422 BYN
|3.43 BYN