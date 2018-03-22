Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдет 26-30 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдет в Беларуси 26-30 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Завершающие олимпиадные испытания будут проводиться по 17 учебным предметам. Приказом министра образования определены населенные пункты, в которых будут проводиться состязания по каждому учебному предмету. Так, олимпиады по русскому языку и литературе, обществоведению пройдут в Витебске. Историю, белорусский язык и литературу напишут в Мозыре. Испытания по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки) пройдут в Гомеле. Физики и астрономы соберутся в Полоцке. В Минске пройдут олимпиады по математике и информатике. Биологию и химию напишут в Гродно, в Могилеве - географию и трудовое обучение.

"Олимпиадное движение в Беларуси является одной из самых ярких составляющих национальной системы общего среднего образования. Основные цели олимпиады: повышение интереса учащихся к изучаемым учебным предметам, развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности", - отметили в Минобразования.

В заключительном этапе республиканской олимпиады по каждому учебному предмету принимают участие по одной команде от каждой области и города Минска, а также по одной команде учреждений республиканского подчинения, принявших участие в третьем этапе республиканской олимпиады. В соответствии с заявками в нем примут участие почти 1,5 тыс. учащихся.-0-