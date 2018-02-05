5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о персональных данных планируется подготовить в 2018 году. Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"План законотворчества на 2018 год содержит очень важную инициативу - разработку закона о персональных данных. Такого системного, комплексного документа у нас в стране не было - проведена очень большая работа. Она начиналась с формирования концепции соответствующего законопроекта. В ее разработке помимо НЦЗПИ принимали участие большое количество госорганов - в первую очередь МВД, КГБ, Верховный суд, Следственный комитет, Минюст и другие, поскольку нам необходимо было определиться, как в дальнейшем совершенствовать эту сферу", - сказал Вадим Ипатов.

Как проинформировал директор НЦЗПИ, на сегодня отработана концепция, она согласована на самом высоком уровне. "Сейчас мы приступаем к разработке непосредственно закона. В нем будет использоваться международный опыт, опыт регулирования в европейский странах. Причем с учетом наших национальных интересов, с учетом правоприменительной практики и с участием госорганов. Я думаю, это будет важный шаг вперед в защите персональных данных, а также в защите прав и обязанностей госорганов, которые работают с персональными данными", - подчеркнул он.

Конституцией Беларуси в статье 28 закрепляется важнейшее конституционное право - право каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. Вместе с этим в Беларуси отсутствует комплексное правовое регулирование порядка работы с персональными данными физлиц. Это нередко приводит к нарушению указанного права и вызывает затруднения в практической деятельности.

В условиях глобализации информационных процессов в международной практике выработаны единые подходы к защите персональных данных, воспринять которые с учетом особенностей национальной правовой системы необходимо и Беларуси. "В ином случае мы не можем быть вовлечены в процессы трансграничной передачи персональных данных физических лиц и будем оставаться для мирового сообщества государством с ненадлежащим уровнем их правовой защиты", - добавил директор НЦЗПИ.

Принятие закона с учетом общеевропейских подходов к защите персональных данных позволит устранить препятствия для развития бизнеса, связанного с информационными технологиями. Основная идея законопроекта - поиск разумного баланса между защитой персональных данных, развитием информационных технологий и необходимостью выполнения государственных функций.

В законопроекте планируется закрепить порядок трансграничной передачи персональных данных и случаи, когда обработка персональных данных может осуществляться без согласия граждан. Устанавливается определение категорий общедоступных персональных данных, которые не подлежат защите, и специальных персональных данных, подлежащих дополнительной защите.

Предполагается регулирование вопросов контроля и общих положений об ответственности в сфере обращения с персональными данными, компетенции уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

Как рассказал Вадим Ипатов, сейчас в Палате представителей на рассмотрении находятся два законопроекта. Один из них предусматривает внесение изменений и дополнений в закон о регистре населения и второй, который будет корректировать закон об электронном документе и электронной цифровой подписи.-0-

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