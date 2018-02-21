Закон об органическом земледелии в Беларуси может быть принят в I полугодии

21 февраля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Закон об органическом земледелии в Беларуси может быть принят в первом полугодии. Об этом сообщил сегодня на заседании круглого стола "Возвращение к малой родине: нужна ли земля современному человеку?" первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте. "Такой закон нужен. Ожидаем, что он будет принят в первом полугодии текущего года. Могу сказать, что в Беларуси большинство производимой сельскохозяйственной продукции, исходя из объемов внесения минеральных удобрений в почву, относится к продукции органического земледелия", - сказал Леонид Маринич.

Как сообщалось, законопроект "О производстве и обращении органической продукции" внесен в парламент в ноябре 2017 года и готовится к первому чтению. Документ регламентирует отношения, возникающие при производстве и обращении в стране органической продукции, которые в настоящее время специальными законодательными актами не регулируются.

В частности, предлагается ввести сертификацию органической продукции и ее производства. На такую продукцию будет наноситься знак "Органический продукт". Образец, описание и порядок его нанесения будет определять Государственный комитет по стандартизации, что позволит потребителям отличать органическую продукцию от неорганической. Маркировка будет осуществляться с учетом международно-правовых актов.

Развитие производства органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, откроет новые возможности для торговли с другими государствами. Объем реализации органической продукции на мировом рынке растет и сейчас составляет около $100 млрд. Она выпускается в 140 странах и насчитывает более 700 тыс. производителей, а на мировом рынке ее доля занимает около 7-10% от общего объема.-0-