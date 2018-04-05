Законопроект о СМИ основан на мировом опыте - Карлюкевич

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждаемый законопроект о СМИ основан на мировом опыте. На это обратил внимание министр информации Беларуси Александр Карлюкевич в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

Законодательное регулирование информационного пространства в целом является мировой практикой, подчеркнул министр. Так, в Великобритании за нарушение журналистской этики по таким понятиям, как точность опубликованной информации (включая информацию, опубликованную на интернет-ресурсах), уважение частной жизни и публикация персональных данных о здоровье либо лечении тех или иных граждан, установлены огромные штрафные санкции. Многие правонарушения, совершаемые в интернете, включены в Уголовный кодекс.

В Германии законодательство также содержит нормы, регулирующие вопросы ответственности владельцев сайтов за противозаконный контент. С 1 января 2018 года там вступил в силу закон о мерах в отношении социальных сетей. Теперь соцсети обязаны более оперативно обрабатывать жалобы на опубликованный контент, удалять нарушающие законодательство записи и комментарии. Операторы социальных сетей, игнорирующие эти требования, могут быть оштрафованы на 5 млн евро.

Во Франции уже семь лет действует закон об интернете, направленный на обеспечение внутренней безопасности страны. Он предусматривает обязательную фильтрацию сети для пресечения распространения детской порнографии, а также незамедлительное блокирование ресурсов по представлению МВД Франции (без необходимости представления судебного решения). Уже в этом году президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть законодательство в отношении средств массовой информации с целью борьбы с фейковыми новостями и заявил о необходимости усилить контроль над распространением лженовостей в социальных сетях.

"Каждая страна, исходя из своих особенностей развития, выбирает и реализует наиболее оптимальный вариант контроля за интернетом", - отметил Александр Карлюкевич.

"Обсуждаемый сейчас законопроект основан на мировом опыте. Он обещает равные условия работы для всех журналистов. Обеспечит ответственность владельцев порталов и сайтов за любую информацию, размещенную в сети. Вместо гуляйполя злословия мы получим комфортную интернет-среду, защищенную законом, который сделает наше собственное посещение сети более удобным, а пребывание там наших детей - более безопасным", - резюмировал министр.-0-