Законопроект о совершенствовании медиации планируется внести в Совмин в ноябре

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о совершенствовании института медиации в ноябре планируется направить в Совет Министров, сообщил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов сегодня на заседании круглого стола "Белорусская школьная служба медиации: влияние на образовательный процесс и тенденции развития", передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Старовойтов

"Министерство проводит значительную работу по совершенствованию института медиации. Подходит к завершению подготовка законопроекта, которым предусмотрено внедрение медиации как альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юридическими лицами и ИП, в семейных и добрачных отношениях, в том силе после расторжения брака, а также при заключении, изменении, исполнении, расторжении брачного договора, соглашения о детях, об уплате алиментов. Это позволит обеспечить механизм взаимодействия судов и медиаторов", - сказал Николай Старовойтов.

Мицкевич: медиация в школе содействует становлению детей как ответственных членов общества Пилотный проект белоруской школьной медиации под девизом "Учимся понимать друг друга" развивается с 2015 года под эгидой Союза юристов.

Он отметил, что долгие годы в республике единственным способом разрешения конфликтов было обращение в суд. Применение медиации во многих сферах жизни показало, что ее возможности превосходят судопроизводство, но, к сожалению, зачастую договоренности не выполняются. "Мы прорабатываем вопросы, чтобы соглашение имело силу исполнительного документа. Медиация - продуманный, набирающий обороты процесс, приводящий к миру, уникальная область знаний, где объединяются юриспруденция, психология, социология", - обратил внимание Николай Старовойтов.

Во время заседания

Первый этап проекта "Школьная медиация" реализован три года назад, создана эффективная система урегулирования конфликтов самими школьниками. "Не всегда в споре рождается истина. Порой бывает, что человек хочет самоутвердиться, а это негативно отражается на взаимоотношениях. В таком случае стоит привлечь специалиста, медиатора, который позволит установить истину. Пока белорусы с осторожностью относятся к этому институту, и сегодняшняя встреча направлена на его популяризацию. Школьная медиация - новый подход к разрешению спорных ситуаций в учреждениях образования. В Беларуси возрастает интерес к обучению учащихся, педагогов, родителей основам урегулирования конфликтов", - добавил замминистра.

Исполняющий обязанности директора учебно-практического учреждения "Центр "Медиация и право", исполнительный директор общественного объединения "Белорусский республиканский союз юристов" Ирина Орловская

Организаторами круглого стола выступают Министерство юстиции Беларуси, представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно с общественным объединением "Белорусский республиканский союз юристов" и учебно-практическим учреждением "Центр "Медиация и право". На заседании обсуждались итоги реализации проекта "Школьная медиация", потенциал школьных служб медиации и проблемы развития эффективных инструментов воспитания и управления конфликтностью в образовательной среде. Своим опытом поделились медиаторы из минских школ и регионов, представители центра "Медиация и право".-0-

ЮНИСЕФ готов поддержать развитие механизмов медиации в Беларуси - Сарвар По словам представителя Детского фонда ООН, то, что вопросы развития медиации рассматриваются на таком высоком уровне, с участием депутатов, представителей министерств и ведомств, общественных объединений, говорит о важности этого направления для Беларуси.