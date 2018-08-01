Законопроект о судебно-экспертной деятельности вынесен на общественное обсуждение

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекта закона "О судебно-экспертной деятельности" вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.

Документ размещен на сайте ГКСЭ. Публичное обсуждение законопроекта проходит с 1 по 20 августа. Замечания можно отправить на электронный адрес upoims@sudexpert.gov.by, либо с помощью электронной формы на странице ведомства.

Как сообщалось, осенью проект планируется направить в Совет Министров для решения вопроса о его внесении в Палату представителей. Предполагается, что закон о судебно-экспертной деятельности будет распространять свое действие на профессиональных судебных экспертов, то есть на тех, для кого деятельность по проведению судебных экспертиз является основной. Один из ключевых вопросов, который должен решить этот документ, - создание единых требований ко всем судебным экспертам. Законопроект уточняет и унифицирует полномочия экспертов в уголовном, гражданском, административном и хозяйственном процессах. Сейчас подходы к правам и обязанностям судебного эксперта в этих четырех процессах отличаются.-0-