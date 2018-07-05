Законопроект по медиации будет внесен в Палату представителей в марте 2019 года

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об изменении кодексов по вопросам медиации" будет внесен в Палату представителей в марте 2019 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик.

"Создана рабочая группа, куда вошли депутаты профильной комиссии, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, т.е. все те заинтересованные органы, которые будут на практике применять эту процессуальную норму. Подготовка законопроекта запланирована до ноября 2018 года, внесение в Палату представителей, согласно плану, утвержденному Президентом, - март 2019 года", - отметила Наталья Гуйвик. Она не исключает возможности, что документ может быть готов раньше положенного срока.

Медиация обеспечивает конфиденциальность и добровольность принятия решения на взаимовыгодных приемлемых условиях. В нашей стране в экономических судах с помощью медиаторов решается 70% конфликтов. "Необходимо этот институт апробировать на брачно-семейных правоотношениях, которые составляют практически 30% дел, рассматриваемых в суде. И, если сделать эту процедуру обязательной перед подачей иска в суд, то бесплатная первая консультация у медиатора двух супругов принесет большую пользу. Задача медиатора не вникать в какие-то юридические тонкости, а обратить лицом друг к другу две конфликтующие стороны. С помощью медиатора можно решить любой брачно-семейный спор: раздел имущества, расторжение брака, определение места жительства детей, взыскание алиментов", - пояснила депутат.

Как отметила Наталья Гуйвик, за институтом медиации будущее. В мире 90% конфликтов решается путем альтернативного способа решения споров. "Хотелось бы, чтобы и у нас не более 10% дел доходило до суда", - сказала она.

Cегодня Постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству совместно с Постоянной комиссией Совета Республики по законодательству и государственному строительству проводит круглый стол на тему "Медиация: современное состояние и перспективы развития". Его участники ознакомятся с практикой применения медиации в стране, обсудят возможности и преимущества использования этого института для укрепления правового государства и гражданского общества, актуальные вопросы и перспективы нормативной регламентации института медиации в национальном законодательстве, в том числе в свете разработки проекта закона "Об изменении кодексов по вопросам медиации", направленного на создание условий для активного применения медиации для урегулирования семейных споров и конфликтов, сохранения семьи, обеспечения прав и законных интересов супругов и детей.-0-