Закупайтесь к Масленице – и выигрывайте! Уже в понедельник Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграет 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - автомобили!

Масленица уже на носу, а значит, самое время запасаться необходимыми ингредиентами для вкусных золотистых блинов! Тем более что уже в понедельник, 12 февраля, каждый из игровых кодов, полученных за ваши покупки, сделанные на этой неделе, примет участие в розыгрыше ценных призов 55-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". А именно – квартиры в Минске, трех новеньких внедорожников "Сузуки Витара" и более 50 000 денежных призов!

Главный приз розыгрыша, который состоится в первый день масленичной недели от "Евроопт", разыграет солистка заслуженного коллектива Беларуси, ансамбля народной музыки "Бяседа" Татьяна Лозовская. Именно она определит владельца 35-й квартиры от крупнейшей белорусской сети! Столичные апартаменты находятся в престижном районе Минска - по адресу ул. Ильянская, д. 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Такой приз действительно способен кардинально изменить жизнь к лучшему!

Квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

Известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа" разыграет 50 000 денежных призов!

А три новеньких "Сузуки Витара" и крупные денежные призы по 1000 рублей найдут своих обладателей благодаря самим покупателям "Евроопт"!

Стильные автомобили (144-й, 145-й и 146-й по счету!) разыграют жители Минска - сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко и переводчик Яна Никандрова. Также частичкой своей удачи с одним из участников игры поделится Ольга Новоковская, экономист из Гомеля, которая выиграла автомобиль в 46-м туре!

Также будут разыграны три модных и практичных красавца - внедорожники "Сузуки Витара".

А мама в декретном отпуске Ольга Грищук из поселка Ждановичи определит, кому же достанутся 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая.

А еще – более 50 000 денежных призов! В том числе 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая! А вы уже запаслись игровыми кодами?

Следить за ходом розыгрыша можно будет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. А можно заглянуть в этот день в минский "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8. И стать участником веселого праздника, услышать любимых артистов вживую, а еще – бесплатно полакомиться блинами с пылу с жару! Начало - в 18.20.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично! А после эфира в этом же разделе будет размещен список победителей 55-го тура!

Успейте до вечера воскресенья забежать за нужными покупками к Масленице в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте захватить "товар удачи" и использовать дисконтную карточку "Е-плюс". И все игровые коды за ваши покупки, сделанные с 5 по 11 февраля включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 12 февраля!

Обычная покупка может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Тем более что сегодня, 9 февраля, нужные товары можно приобрести особенно выгодно! Торговая сеть "Евроопт" объявляет "Пятницу черных цен"! А это значит, что в 24 гипермаркетах, список которых можно найти на сайте evroopt.by, покупателей в эту пятницу ожидают скидки до 60%!

Совершайте нужные покупки по разумным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!