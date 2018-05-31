31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки ожидаются по северо-востоку Беларуси 1 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 выше нуля, по северо-востоку в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем прогнозируется 18-24 градуса тепла, по юго-западу страны ночью - 10-14, днем - 25-28 выше нуля.-0-
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