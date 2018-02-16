Зампредами "Белнефтехима" назначены Сизов и Гурина

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместителями председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии назначены Владимир Сизов и Светлана Гурина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Соответствующее решение закреплено постановлениями Совета Министров от 16 февраля №133 и №134.
Концерн "Белнефтехим" - один из крупнейших промышленных комплексов Беларуси. Он создан в апреле 1997 года и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках.-0-
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