Замуполномоченного по делам религий и национальностей проведет прямую телефонную линию 18 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей Елена Радченко 18 мая проведет прямую телефонную линию, сообщает БЕЛТА.

Задать интересующие вопросы можно будет с 10.00 до 12.00 по телефону (8017) 284 89 64.

Уполномоченный по делам религий и национальностей и его аппарат занимается координацией деятельности органов госуправления в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в стране. Помимо этого, законом "О белорусах зарубежья" на Уполномоченного возложен ряд задач по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.-0-