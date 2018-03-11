Замуполномоченного по делам религий и национальностей проведет прямую телефонную линию

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей Елена Радченко 13 марта проведет прямую телефонную линию, сообщает БЕЛТА.
Задать интересующие вопросы можно будет по телефону 8 (017) 284-89-64 с 10.00 до 12.00.
Уполномоченный по делам религий и национальностей и его аппарат занимается координацией деятельности органов госуправления в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в стране. Помимо этого, законом "О белорусах зарубежья" на Уполномоченного возложен ряд задач по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.-0-
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