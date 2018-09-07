Занятия для всей семьи и выставка-ярмарка ожидают посетителей православного фестиваля "Радость"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятия для всей семьи и выставка-ярмарка ожидают посетителей международного фестиваля "Радость" в минском Дворце искусств с 8 по 18 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель фестиваля Татьяна Тихонова.

Фестиваль объединит духовную, культурную, семейную и благотворительную программы, а также выставку-ярмарку, на которой можно приобрести изделия ручной работы монастырей и храмов из Беларуси, Греции, Молдовы, России, Сербии, Украины. "Керамика, текстиль, литература, сувениры, иконы и церковная утварь - далеко не весь перечень ассортимента, который будет представлен на выставке-ярмарке. Будет организована площадка для индивидуальных консультаций с психологом, путеводитель по православию, где можно узнать о таинствах исповеди, причастия, крещения, венчания, а также задать вопросы на тему воспитания детей в православных традициях. Молодежь мы приглашаем к разговору о гражданском браке, а во время проекта "Семейная беседка" своим опытом и советами поделятся многодетные и приемные родители, а также мамы, успешно развивающие карьеру", - рассказала Татьяна Тихонова.

Во время фестиваля будет работать детская гостиная. "Каждый день будет наполнен анимационными программами, творческими мастерскими, художественными занятиями, сказочными перевоплощениями и театральными постановками. Для взрослых и детей будут организованы мастер-классы по флористике, декупажу, вытинанке. Кроме того, можно будет создать свой теневой театр, написать этюд по мотивам Айвазовского или картину в авторской технике акварельной нити. Бабушек и внуков мы приглашаем к участию в конкурсе совместных творческих работ - это могут быть рисунки, стихи, поделки, а также проекте "День варенья" с дегустацией лакомства. Награждение победителей состоится по результатам народного голосования", - отметила руководитель фестиваля.

На втором этаже Дворца искусств будет работать кафе с домашней кухней и монастырской выпечкой. Здесь же в непринужденной обстановке пройдут встречи с музыкантами. Гости фестиваля смогут поучаствовать в благотворительной акции "Свет добрых дел".

Организаторами международного фестиваля "Радость" являются Свято-Елисаветинский монастырь и Минская епархия.-0-