Занятия по одиночной подготовке военнослужащих запаса завершены в соединении Борисовского гарнизона

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятия по одиночной подготовке с военнослужащими запаса завершены в одном из соединений Борисовского гарнизона в рамках проверки Вооруженных Сил, проводимой Государственным секретариатом Совета Безопасности по поручению Президента Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Выполнен комплекс мероприятий по снятию вооружения, военной и специальной техники с хранения и ее обслуживанию. После проверки инспекторами военной автомобильной инспекции исправности технических средств колонны, автомобильной и гусеничной техники, 31 марта подразделения соединения совершили марш в назначенный район на 227-й общевойсковой полигон Борисовский. Всего передислоцировано более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники", - проинформировали в Минобороны.

Во время марша были отработаны вопросы противодиверсионных действий. Водители получили практику вождения в сложных погодных условиях. В дальнейшем военнослужащим предстоит отработать вопросы организации охранения, инженерного и тылового обеспечения, технического обслуживания вооружения, военной и специальной техники, выверки прицельных приспособлений и пристрелки вооружения боевых машин.-0-