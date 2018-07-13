Запасы влаги в почве и умеренно теплая погода способствуют развитию зерновых - Белгидромет

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы влаги в почве и умеренно теплая погода способствуют развитию зерновых и овощей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой декаде июля после интенсивных дождей влагообеспеченность сельскохозяйственных культур улучшилась. На большей части территории страны запасы влаги в почве под зерновыми культурами хорошие. Это окажет положительное влияние на завершающий этап формирования урожая - в районах, где не началось созревание, в первую очередь у яровых культур, налив зерна будет более продолжительным. Умеренно теплая погода в сочетании с достаточным количеством влаги благоприятна для кукурузы, корнеплодов, картофеля, овощей, отрастания трав после укоса", - рассказали в Белгидромете.

В ближайшие дни в Беларуси ожидается дождливая погода. Благодаря этому сельхозкультурам будет хватать влаги. Однако на тяжелых глинистых почвах могут увеличиться площади с переувлажнением. На таких участках посевы более подвержены полеганию, интенсивнее идет рост сорняков, развитие болезней.

Дожди в ближайшие дни будут также затруднять уборку озимого рапса и зерновых культур.-0-