1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполняемость белорусских здравниц в I полугодии превысила 74%, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Всего в Беларуси работают 307 аттестованных организаций отрасли на 66,2 тыс. койко-мест, из них 105 санаторно-курортных на 28,4 тыс. мест и 202 оздоровительные на 37,8 тыс. "В первом полугодии обеспечена стабильная работа организаций, средняя заполняемость их составила более 74%, - привел цифры Геннадий Болбатовский. - В январе-июне в здравницах республики прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление 672,8 тыс. человек, из них за счет средств государственного социального страхования и республиканского бюджета - 401,5 тыс. (в том числе 366,3 тыс. детей), юридических и физических лиц - 271,3 тыс. человек".

Таким образом, на оздоровление за шесть месяцев было использовано Br270 млн, из них Br95,3 млн - государственных средств и Br174,7 млн - собственных средств юридических и физических лиц. К слову, средняя стоимость одного койко-дня по путевкам, приобретенным Республиканским центром за счет государственных средств на 2018 год, для детей и взрослого населения по сравнению с 2017 годом увеличилась лишь на 4,8% и составила Br34,21, что позволило закупить большее количество путевок и улучшить доступность санаторно-курортного лечения для населения страны. Средняя стоимость одного койко-дня по путевкам, реализуемым здравницами юридическим и физическим лицам, с размещением в двухместном однокомнатном номере составила Br51,21.

Традиционно предоставлена возможность оздоровления детям, проживающим и обучающимся на загрязненных радионуклидами территориях. В январе-июне 46,1 тыс. таких ребят прошли лечение и отдохнули в белорусских здравницах (за 6 месяцев 2017 года - 44,9 тыс.).

"В целом нынешним летом в лагерях различных типов будет оздоровлено более 377 тыс. детей (в 2017 году было 368 тыс.). То есть обеспечена полная потребность в такой услуге. Из них в лагерях с дневным пребыванием проведут часть каникул более 219 тыс. детей и около 158 тыс. - в лагерях с круглосуточным пребыванием", - добавил Геннадий Болбатовский. В том числе уделено особое внимание незащищенным категориям: планируется оздоровить около 14 тыс. детей-сирот и более 4 тыс. детей-инвалидов.

В первую смену было оздоровлено 227 тыс. ребят - 60,2% от плана.-0-