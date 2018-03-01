1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов щуки введен в большинстве регионов Беларуси с 1 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

С 1 марта в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебщины) действует запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля. В Витебской области запрет действует с 9 марта по 25 апреля.

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды. "Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны - она является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций", - пояснили специалисты.

В 2017 году в белорусские водоемы было вселено 3,2 млн экземпляров молоди щуки - больше, чем какого-либо другого вида. Вылов этой рыбы во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность: административную в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовную, если причиненный вред составит 100 и более базовых величин. Сумма причиненного вреда в период запрета исчисляется из расчета 9 базовых величин (Br220,5) за 1 особь щуки.-0-