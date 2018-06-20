Запрет на посещение лесов действует в 83 районах Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов все еще действует в 83 районах республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

За последние дни ограничительные меры были сняты в некоторых районах Гомельской и Гродненской областей. Но пожароопасная обстановка сохраняется на большинстве территорий. За последние сутки в лесном фонде произошло 7 случаев возгораний. А всего с начала пожароопасного сезона зафиксировано 312 лесных пожаров.

"В связи с увеличившимся количеством обращений по вопросу введения и снятия запретов на посещение лесов поясняем, что соответствующие решения принимают местные распорядительные и исполнительные органы. Информацию об имеющихся разрешенных зонах для прохода к дачным участкам, сбора грибов и т.д. могут предоставить в райисполкомах или лесхозах на местах. При этом сотрудники лесхозов и отделов по ЧС могут обратиться в распорядительные и исполнительные органы с ходатайством о введении или снятии запрета", - отметили в министерстве.

Все решения перед принятием проходят юридическую экспертизу в управлениях юстиции облисполкомов. Поэтому между подачей документов о снятии или введении ограничительных мер может пройти несколько дней. Узнать актуальную информацию о наличии или отсутствии запретов на посещение лесов всегда можно на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.

"Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества и лесного фонда, - подчеркнули в пресс-службе. - Как правило, данная мера вводится при установлении высокой или чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды, когда пожар может возникнуть от малейшей искры. Мировой опыт показывает, что жертвами лесных пожаров нередко становятся люди. К примеру, в прошлом году в Португалии при лесном пожаре погибли более 50 человек - не смогли выбраться из горящего леса".

Чтобы снизился класс пожарной опасности, нужны интенсивные осадки на протяжении нескольких дней. Только в этом случае пожароопасная обстановка в лесном фонде может стабилизироваться.

На период действия запрета гражданам не разрешается нахождение в лесном фонде даже для прогулок и отдыха на природе, запрещается въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями (до 25 базовых величин, 1 БВ - Br24,5).-0-