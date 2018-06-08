8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 72 районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой полностью закрыты леса всех южных областей страны - Брестской, Гомельской, Гродненской. Частично закрыты для посещения леса Минской, Витебской и Могилевской областей. "Посещение лесов на сегодня запрещено в 72 районах страны. Эта мера вводится местными распорядительными и исполнительными органами для обеспечения безопасности людей, сохранности их имущества, а также лесного фонда. В случае нарушения запрета к гражданам могут быть применены штрафные санкции", - отметили в пресс-службе.

Введение запрета на посещение лесов подразумевает полный отказ от посещения лесного фонда людьми, в том числе для прогулок, отдыха на природе и т.д. Не допускается также въезд транспорта, за исключением служебного.

С начала года в лесном фонде Беларуси уже произошло более 250 лесных пожаров. Согласно статистике, в 9 из 10 случаев возгораний виновником становится человек.-0-