11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 75 районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Запреты введены местными властями из-за высокого класса пожарной опасности по условиям погоды. На данный момент для посещения закрыты все леса Гомельской, Брестской и Гродненской областей. Также частично закрыты для посещения территории Минской, Витебской и Могилевской областей.

"Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного", - напомнили в пресс-службе.

В МЧС рассказали об алгоритме действий при обнаружении лесного пожара Свидетелей лесного или торфяного пожара в МЧС призывают сразу же проинформировать о ЧП службу спасения по телефону 101 или 112. "Главная задача - не дать пожару набрать силу и распространиться.

Узнать актуальную информацию о введенных запретах на посещение лесов можно на интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства. Сведения на карте обновляются регулярно по мере введения или снятия запрета на посещения лесов.

Министерство лесного хозяйства просит граждан с пониманием относиться к сложившейся пожароопасной ситуации и не нарушать запреты на посещения лесов. Статистика показывает, что 9 из 10 лесных пожаров в Беларуси происходят по вине человека.

Только за минувшие выходные сотрудники государственной лесной охраны ликвидировали 11 пожаров. Большинство из них - шесть - было в Минской области. Еще два пожара произошли в Гродненской области, по одному случаю зафиксировано в Витебской, Гомельской, Могилевской областях. Общая площадь возгорания составила 7,9 га.

С начала года в лесном фонде Беларуси произошло уже 285 лесных пожаров. Быстрому распространению огня способствует сухая жарка погода, длительное отсутствие осадков, порывистый ветер.-0-