7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин.

Гражданам запретили посещать леса в Столбцовском районе Минской области и в четырех районах Гомельского региона: Добрушском, Гомельском, Брагинском и Октябрьском. "Местные исполнительные и распорядительные органы приняли это решение в связи с наступлением четвертого класса пожарной опасности в лесах. Запрет направлен на обеспечение безопасности граждан, сохранения их имущества, а также лесного фонда", - отметил Александр Угрин.

По его словам, запрет на посещение лесов может быть введен и в других районах в случае сохранения жаркой погоды без осадков.

В среду, 8 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, днем - 23-28 выше нуля, по юго-западу - плюс 29-31. Днем 9-10 августа по юго-западу воздух прогреется до 30-32 градусов.-0-