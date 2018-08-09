Зарегистрированная безработица сохраняется на уровне 0,4% - Минтруда

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа 2018 года составил 0,4%, что соответствует уровню месячной давности, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По сравнению с 1 августа 2017 года этот показатель снизился на 0,3 процентного пункта.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской, Гомельской и Могилевской областях составил 0,5%; в Гродненской и Минской областях - 0,4%; в Минске - 0,1%.

В качестве безработных зарегистрированы 16,6 тыс. человек, что на 46,9% меньше, чем на 1 августа 2017 года.

Наниматели предлагают около 77 тыс. свободных рабочих мест, при этом спрос по рабочим профессиям достигает 64,4% общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 августа составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,6). При этом в Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,4 безработного на вакансию; Гомельской области - 0,3; Гродненской, Минской и Могилевской областях - 0,2; Минске - 0,1.

В январе-июле за содействием в трудоустройстве обратились 126,7 тыс. человек, из которых поставлены на учет в качестве безработных 71,4 тыс. человек. Исходя из количества остающихся сегодня на учете, эффект от принимаемых мер по содействию занятости весьма заметный. На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 95,2 тыс. человек, или 75,2% обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 52,9 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 4,1 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 23,2 тыс., на новое место жительства и работы переселены 94 семьи безработных.-0-