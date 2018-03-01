Зарегистрированная безработица в Беларуси не должна превышать 1% - Совмин

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения на 2018 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 26 февраля 2018 года №154, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.

В целях обеспечения максимального содействия в трудоустройстве граждан документом определены прогнозные показатели: количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий; уровень зарегистрированной безработицы; удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите; удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости; организация обучения безработных под заказ нанимателя.

Так, уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области в течение года не должен превышать 1,3%, в Брестской и Гомельской - 1,2 %, в Гродненской и Могилевской - 1,1%, в Минской области - 1%, в Минске - 0,5%. В целом по Беларуси данный показатель установлен в значении не более 1%.

Выполнение прогнозных показателей в области содействия занятости населения по областям и Минску, включая оценку качества и доступности услуг в этой сфере, будет оцениваться ежеквартально.

Документ принят в соответствии с декретом от 2 апреля 2015 года №3 "О содействии занятости населения".-0-