Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,5%

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2018 года составил 0,5%, что соответствует показателю, который был и на 1 марта, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Брестской, Витебской и Гомельской областях на начало апреля он составил 0,7%, в Гродненской и Могилевской - 0,6%, Минской области - 0,5%, в Минске - 0,2%.

По сравнению с 1 апреля 2017 года уровень безработицы снизился на 0,5 процентного пункта.

На учете в качестве безработных на 1 апреля 2018 года состояло 22,9 тыс. человек. Это на 47,2% меньше, чем год назад (тогда было 43,4 тыс. безработных). Нанимателями заявлены сведения о наличии 60,6 тыс. свободных рабочих мест - рост на 36,8%. Преобладает спрос по рабочим профессиям - 59,5% от общего числа вакансий (против 52,6% на 1 апреля 2017 года).

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 апреля 2018 года составил 0,4 безработного на одну вакансию. Год назад показатель был 1. При этом в Брестской и Витебской области он составил 0,7 безработного на вакансию, в Гомельской и Могилевской - 0,4, в Гродненской и Минской - 0,3, в Минске - 0,2 безработного на вакансию.

В январе-марте за содействием в трудоустройстве обратились 45 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 32,6 тыс. человек. На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 30,5 тыс. человек, или 67,7% от обратившихся, из них 22,3 тыс. - безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 1 807 человек, в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 9,5 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселено 29 семей безработных.-0-