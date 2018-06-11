Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,5%

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 июня составляет 0,5%, что соответствует показателю, который был и на 1 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях он составил 0,6%, в Гродненской - 0,5%, Минской области - 0,4%, Минске - 0,2%.

По сравнению с 1 июня прошлого года уровень безработицы снизился на 0,4 процентного пункта.

На учете в качестве безработных состоит 19,8 тыс. человек, что на 47,1% меньше, чем год назад.

Наниматели заявили сведения о наличии 69,9 тыс. свободных рабочих мест - на 39,6% больше, чем на 1 июня 2017 года. При этом возрос спрос на рабочие профессии (64% от общего числа вакансий против 54,5%).

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился до 0,3 безработного на одну вакансию (на 1 июня 2017 года - 0,7). При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработного на вакансию, в Гомельской - 0,4, Могилевской - 0,3, Гродненской и Минской - 0,2, в Минске - 0,1.

В январе-мае за содействием в трудоустройстве обратилось 82,8 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 53,8 тыс. человек. На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 55 тыс. человек, из них 38,8 тыс. безработных, на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 3 тыс. 257 человек. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 16,7 тыс. граждан, на новое место жительства и работы переселено 64 семьи безработных.-0-