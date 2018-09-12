Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,4%

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября текущего года составил 0,4%, что соответствует уровню месячной давности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

По сравнению с 1 сентября 2017 года этот показатель снизился на 0,3 процентного пункта.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях составил 0,5%; в Гродненской области - 0,4%; в Минской области - 0,3%; в Минске - 0,1%.

В качестве безработных зарегистрированы 16,3 тыс. человек, что на 45,2% меньше, чем на 1 сентября 2017 года.

Наниматели предлагают 76,6 тыс. свободных рабочих мест, причем спрос по рабочим профессиям составил 65% от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 сентября составил 0,2 безработных на одну вакансию (год назад было 0,5%). При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,4; в Гомельской и Могилевской - 0,3; в Гродненской и Минской областях - 0,2; в Минске - 0,1.

В январе-августе за содействием в трудоустройстве обратились 143,3 тыс. человек, из которых поставлены на учет в качестве безработных 80,6 тыс. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 107,8 тыс. человек, или 75,2% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 59,4 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 4,6 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах приняли участие 26,7 тыс., на новое место жительства и работы переселены 108 семей безработных.-0-