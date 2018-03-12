Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта 2018 года составил 0,5% и по сравнению с показателем 1 марта 2017 года снизился на 0,5 процентного пункта. Такие данные приводит на своем сайте Министерство труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях составил 0,7%; в Гродненской - 0,6%; в Минской - 0,5%; Минске - 0,2%.

На учете в качестве безработных на 1 марта 2018 года состояло 23,9 тыс. человек, что на 44% меньше, чем на 1 марта прошлого года (42,8 тыс. человек).

Нанимателями заявлены сведения о 56,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 39,9% больше показателя годичной давности (40,2 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 58,5% от общего числа вакансий против 48,8% на 1 марта 2017 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики оказался на уровне 0,4 безработных на одну вакансию (было 1,1). При этом в Витебской области данный показатель составил 0,8 безработных на вакансию; Брестской - 0,7; Гомельской и Могилевской областях - 0,5; Минской - 0,4; Гродненской области - 0,3; в Минске - 0,2.

За два месяца этого года за содействием в трудоустройстве обратились 29,7 тыс. человек, из которых поставлены на учет в качестве безработных 22,3 тыс. На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 19,6 тыс. человек, или 65,8% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 14,9 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 778 человек. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости участвовали 6,6 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 12 семей безработных.-0-