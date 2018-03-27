Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на конец февраля 2018 года составил 0,5% от численности рабочей силы. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

На начало 2018 года этот показатель был аналогичным. По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец февраля составила 23,9 тыс. человек.

Всего в экономике Беларуси в феврале было занято 4343,8 тыс. человек.-0-