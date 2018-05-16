Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составляет 0,5% от численности рабочей силы и по сравнению с 1 мая 2017 года снизился на 0,4 процентного пункта. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской областях составил 0,7%; в Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,6%; Минской области - 0,5%; Минске - 0,2%. На учете в качестве безработных состоят 21,8 тыс. человек, что на 45,3% меньше, чем на 1 мая 2017 года.

Наниматели заявили сведения о наличии 65,7 тыс. свободных рабочих мест, что на 37,4% больше, чем в мае 2017 года. При этом возрос спрос на работников по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился до 0,3 безработного на одну вакансию (на 1 мая 2017 года - 0,8). В Брестской области данный показатель составил 0,6; в Витебской - 0,5; Гомельской и Могилевской - 0,4; Гродненской и Минской - 0,3; в Минске - 0,1.

В январе-апреле за содействием в трудоустройстве обратились 61,6 тыс. человек, из которых приняты на учет в качестве безработных 43,1 тыс. человек. На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 41,7 тыс. человек, из них 30,3 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 2 тыс. 654 человек, в оплачиваемых общественных работах приняли участие 12,9 тыс. граждан. На новое место жительства и работы переехали 54 семьи безработных.-0-