Зарплата в стройотрасли Беларуси увеличится в среднем на 20%

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата в строительной отрасли Беларуси увеличится в среднем на 20%. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Зарплата в строительной отрасли увязана с общей экономической ситуацией. Меры принимаются. По атомной станции средняя зарплата увеличилась практически на 25%. Также мы пересмотрели расценки по особо ответственным работам, например, сварочным на нефтеперерабатывающих предприятиях. Там будет увеличение около 30%.Также для общестроительных специальностей мы подняли расчетную среднюю заработную плату. Это даст возможность поднять зарплату примерно на 20% всем категориям строителей", - сказал Анатолий Черный. При этом он подчеркнул, что она должна быть заработана, производительность труда должна быть выше.

На вопрос, удастся ли остановить отток кадров в строительной отрасли, который наблюдается последнее время, Анатолий Черный ответил, что при стабильной загрузке предприятий он будет минимальным. "Свои кадры будем использовать для экспорта услуг. С учетом принятых решений отток должен остановиться. Будут модернизироваться предприятия промышленности, сельское хозяйство. Инвестиции возрастут, загрузка увеличится", - заверил министр.

По его словам, стабилизации ситуации поспособствует и реализация государственной инвестиционной программы, на что в 2018 году планируется выделить около Br23 млрд.

Ставка делается и на строительство жилья. "Задание на 2018 год - построить не менее 4 млн кв.м. Указом №240 решена задача льготного кредитования для граждан. Мы получим деньги в объеме, равнозначном 2014 году. Это даст серьезный рост. Сегодня эти деньги востребованы. Строительство получит новый импульс, а это загрузка ДСК, сельских строителей, которые смогут реализовать задачу, что стоит перед строительным комплексом и, соответственно, улучшить финансовое положение", - сказал Анатолий Черный.

Кроме того, по словам министра, строительный комплекс Беларуси планирует активно развивать экспорт услуг. "В 2017 году мы отработали использование средств по указу №534. Это другой подход к экспорту. Мы не только экспортируем услуги, мы идем как генподрядчик со своими строительными материалами. Это дает значительный эффект: не просто добавленная стоимость, а строительство объектов под ключ", - сказал он.-0-