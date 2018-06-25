Беларусь и Азербайджан договорились о расширении взамодействия в области безопасности

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Азербайджане

25 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, который находится в Баку для участия в мероприятиях празднования 100-летия Вооруженных Сил Азербайджана. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Баку.

На встрече были рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, реализации инвестиционных проектов. Кроме того, речь шла о развитии транспортно-логистических связей, а также расширения взаимодействия в области безопасности.-0-