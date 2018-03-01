Зась и помощник Президента Азербайджана обсудили темы международной безопасности

1 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась сегодня встретился с помощником Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуадом Алескеровым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
На встрече обсуждены актуальные вопросы международной безопасности и результаты двустороннего сотрудничества.-0-
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