Зась и помощник Президента Азербайджана обсудили темы международной безопасности

1 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась сегодня встретился с помощником Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуадом Алескеровым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

На встрече обсуждены актуальные вопросы международной безопасности и результаты двустороннего сотрудничества.-0-

Станислав Зась и Фуад Алескеров