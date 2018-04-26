Зась представил подходы Беларуси по вопросам безопасности и разоружения на встрече в Сочи

26 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась в Сочи принял участие в девятой ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном секретариате Совбеза.
Глава белорусской делегации выступил на пленарном заседании с докладом о подходах Республики Беларусь к вопросам обеспечения мира, безопасности и разоружения.
Состоялись двусторонние встречи госсекретаря Совета Безопасности Беларуси с главами делегаций Китая, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы, Афганистана, Монголии.-0-
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