Заседание Информсовета СНГ пройдет 19 апреля в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ пройдет 19 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Перед тем, как Информсовет приступит к работе, в Исполкоме СНГ состоится церемония гашения почтовой марки, приуроченной к 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства. Во время самого заседания члены совета ознакомятся с опытом работы и перспективами развития БЕЛТА.

Руководители государственных информагентств планируют обсудить в Минске задачи в освещении культурных ценностей и традиций народов стран Содружества с учетом того, что нынешний год в СНГ объявлен Годом культуры. Будут рассматриваться также реализация проектов Информсовета, вопрос об освещении предстоящих III Всемирных игр кочевников в Кыргызстане. Члены совета проанализируют предстоящие в 2018 году события в формате Содружества, а также подведут некоторые итоги деятельности СНГ в минувшем году.

В Информсовет СНГ, образованный в ноябре 1995 года, входят руководители госинформагентств Азербайджана (Азертадж), Армении (Арменпресс), Беларуси (БЕЛТА), Казахстана (КАЗИНФОРМ), Кыргызстана (Кабар), Молдовы (МОЛДПРЕС), России (ТАСС) и Таджикистана (Ховар).-0-