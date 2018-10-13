Заседание межгоссовета по защите интеллектуальной собственности СНГ пройдет в Москве

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Заседание Межгосударственного совета по правовой охране и защите интеллектуальной собственности Содружества пройдет 15 октября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники встречи обсудят состояние дел в государствах СНГ в области охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью и меры по противодействию правонарушениям в этой сфере, а также дадут оценку выполнению плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2020 года.

Кроме того, планируется подвести итоги работы Российской государственной академии интеллектуальной собственности, которая является базовой организацией государств СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности.

Как ожидается, рассмотренные на заседании Межгосударственного совета по правовой охране и защите интеллектуальной собственности вопросы будут внесены на дальнейшее рассмотрение органов Содружества.-0-