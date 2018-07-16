Заседание межгоссовета СНГ по чрезвычайным ситуациям пройдет в Минске 20 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера пройдет 20 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома.

Участники заседания обсудят актуальные вопросы работы в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, деятельность совета в 2017-2018 годах и меры по совершенствованию сотрудничества, наметят основные мероприятия на 2019 год. Будет рассмотрен план-график контрольных проверок взаимного оповещения стран Содружества о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также ход реализации принятых высшими органами СНГ документов, регламентирующих сотрудничество в этой сфере.

На заседании будет избран председатель межгосударственного совета и сформирован его секретариат.-0-