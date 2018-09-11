Заседание оргкомитета по проведению V Форума регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве

11 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Совместное заседание белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

На заседании планируется обсудить ключевые вопросы подготовки мероприятия и содержательной части его программы. От белорусской стороны оргкомитет возглавляет заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, от российской - заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.-0-