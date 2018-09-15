15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров юстиции стран СНГ состоится 18 сентября в Душанбе. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Министерство юстиции Таджикистана.
Как ожидается, во время встречи будут обсуждаться вопросы председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2018 году.
Кроме того, состоится заседание экспертов по подготовке материалов и третье заседание Рабочей группы Совета министров юстиции государств СНГ для выработки предложений по совершенствованию механизмов правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам.
"Будут обсуждены вопросы, касающиеся опыта использования новейших технологий передачи и хранения информации в сфере оказания юридических услуг в странах СНГ, законодательного регулирования общественного контроля над деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание, иные меры уголовной ответственности в государствах Содружества", - отметили в Министерстве юстиции Таджикистана.-0-
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