15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров юстиции стран СНГ состоится 18 сентября в Душанбе. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Министерство юстиции Таджикистана.

Как ожидается, во время встречи будут обсуждаться вопросы председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2018 году.

Кроме того, состоится заседание экспертов по подготовке материалов и третье заседание Рабочей группы Совета министров юстиции государств СНГ для выработки предложений по совершенствованию механизмов правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам.

"Будут обсуждены вопросы, касающиеся опыта использования новейших технологий передачи и хранения информации в сфере оказания юридических услуг в странах СНГ, законодательного регулирования общественного контроля над деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание, иные меры уголовной ответственности в государствах Содружества", - отметили в Министерстве юстиции Таджикистана.-0-