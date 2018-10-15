Заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ состоится в Ереване

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств Содружества Независимых Государств состоится в Ереване 18-20 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В проекте повестки дня заседания десять вопросов. В частности, участники встречи обменяются информацией о ситуации в странах СНГ в пенитенциарной сфере и об основных направлениях взаимодействия, ознакомятся с опытом работы Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Армении, обсудят деятельность рабочей группы экспертов по актуальным направлениям сотрудничества.

Кроме того, состоится обмен опытом по медицинскому обеспечению спецконтингента, в том числе лиц, страдающих наркоманией и зависимостью от других психоактивных веществ, будут выработаны подходы по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, рассмотрен вопрос создания единой справочно-информационной базы национального законодательства стран СНГ в пенитенциарной сфере.

Совет руководителей пенитенциарных служб стран Содружества создан в 2015 году. На сегодняшний день в его состав входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Совет определяет приоритетные направления взаимодействия в пенитенциарной сфере государств СНГ, координирует практическое сотрудничество заинтересованных национальных служб и ведомств, содействует реализации принятых межгосударственных и межправительственных решений в этой сфере, разрабатывает целевые программы по приоритетным направлениям совместной деятельности и предложения по гармонизации пенитенциарного законодательства.-0-