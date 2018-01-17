Затраты на деятельность Оперативной таможни окупаются более чем втрое - ГТК

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затраты на деятельность Оперативной таможни окупаются более чем втрое, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"Если оценивать экономическую составляющую деятельности, то следует отметить трехкратную окупаемость затрат на функционирование таможни: доход на 1 затраченный рубль составил 3,5 рублей", - рассказали в ГТК.
В 2017 году выявлено 293 попытки нарушения таможенного законодательства, по 279 из которых начаты административные процессы, по 14 возбуждены уголовные дела.
Противоправные деяния выявлялись в результате проведения специальных и контрольных мероприятий, с применением методов оперативно-разыскной деятельности и использованием системы анализа и управления рисками. Мобильные группы Оперативной таможни в 2017 году провели 216 таких специальных мероприятий.
На заседании, где были подведены итоги работы Оперативной таможни, председатель ГТК Юрий Сенько отметил положительную динамику в результатах деятельности и эффективную работу сотрудников.
Оперативная таможня была создана в 2015 году. Ее деятельность направлена на оперативное усиление территориальных таможен во время увеличения грузо- и пассажиропотоков на конкретных участках границы, проведение контрольных мероприятий как в пунктах пропуска, так и внутри страны с целью выявления и устранения противоправной деятельности, оперативного реагирования на складывающуюся обстановку.-0-
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