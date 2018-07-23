Завод "Луч" выпустил приуроченные к ЧМ по вертолетному спорту часы

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский часовой завод "Луч" представил специальную серию часов, приуроченных к 16-му чемпионату мира по вертолетному спорту. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта Антон Быстров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новая модель часов приурочена к чемпионату мира по вертолетному спорту, на ней есть соответствующая гравировка. Эти часы можно будет купить в магазинах, а также приобрести по специальной цене на самом фестивале #Пронебо", - проинформировал Антон Быстров.

Дизайн часов выполнен в стилистике первых авиационных часов эпохи воздухоплавания, циферблат напоминает измерительные приборы вертолета. На задней крышке располагается логотип ЧМ. Цветовое решение специальной серии перекликается с фирменными цветами мероприятия. В часах используется легендарный механизм 1801.

Благодаря еще одному партнеру мероприятия - Aeronautica Militare, белорусские авиаторы выступят в национальной форме, созданной специально к чемпионату мира. "Этот старый известный бренд одевает всех пилотов Италии, у них есть официальное разрешение использовать свои логотипы на одежде итальянских ВВС. Этот бренд знают и любят пилоты по всему миру. Мы очень рады такому сотрудничеству", - подчеркнул Антон Быстров.

Открытие чемпионата мира по вертолетному спорту пройдет 24 июля на аэродроме Липки. В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран. Беларусь выставила на вертолетный чемпионат семь экипажей. Участникам ЧМ предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете, а также в фирменной дисциплине - слалом, когда из парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронести через ворота и поставить на стол.

Пилоты из Австрии, Польши и России примут участие в ЧМ на своих вертолетах Открытие чемпионата мира по вертолетному спорту пройдет 24 июля на аэродроме Липки. В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран.

В выходные также пройдут вертолетные гонки - их можно будет увидеть во время авиационного фестиваля #Пронебо. Победителя определят в формате "на выбывание": после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на воздушные бои можно будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе легендарный "ночной бомбардировщик" По-2.

Фестиваль и мировой чемпионат станут последними мероприятиями по авиационной тематике, которые пройдут на аэродроме Боровая до его полного закрытия осенью.-0-