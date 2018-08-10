Жара в ближайшее время продолжит усложнять условия для роста картофеля - Белгидромет

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время преобладание повышенного температурного режима по-прежнему будет осложнять агрометеорологические условия для роста клубней картофеля, особенно позднеспелых сортов. Такой прогноз размещен на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

По последним наблюдениям, средняя температура почвы на глубине 10 см заметно выше оптимальных значений. Практически на всей территории страны у картофеля закончилось цветение, у раннеспелых и среднеспелых сортов, преимущественно в Гомельской области, отмечается естественное увядание ботвы. По сведениям ряда метеостанций Гомельской, Минской и Витебской областей посадки картофеля повреждены фитофторой.-0-