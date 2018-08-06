6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара вернется в Беларусь во второй половине недели. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Во второй половине недели в Беларусь вернется жара, а в начале недели комфортную погоду обусловит воздушная масса балтийского происхождения", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 7 августа, погоду ночью в основном будет определять область повышенного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области возможен небольшой дождь. Днем малоактивный фронтальный раздел обусловит в некоторых районах кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов.

Под влиянием фронтального раздела в среду, 8 августа, в некоторых районах, преимущественно по северо-востоку, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет плюс 11-16 градусов. Днем ожидается от плюс 23 градусов по северо-востоку до 31 по юго-западу Беларуси.

В четверг, 9 августа, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Температура воздуха ночью прогнозируется 11-17 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 25 градусов по востоку до 33 градусов по западу.

В пятницу, 10 августа, ожидается в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 27-33 градуса.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь