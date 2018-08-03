3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер будет северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 14 до 20 градусов, днем плюс 25-30 градусов.-0-
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